Точки финансового просвещения появятся во всех отделах МФЦ Калмыкии

Соглашение об этом подписали Управляющий региональным филиалом Банка России Аслан Медалиев и директор Многофункционального центра по Калмыкии Санджи Хулхачиев.

Договор предусматривает обучение специалистов МФЦ основам финансовой грамотности на портале Университета Банка России, консультирование посетителей и размещение в офисах центра информационных материалов для желающих, а именно брошюр, буклетов и листовок, которые содержат базовые знания для распоряжения финансами.