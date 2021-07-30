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9 сентября, 11:15
НовостиБизнесЭкономика

Точки финансового просвещения появятся во всех отделах МФЦ Калмыкии

Точки финансового просвещения появятся во всех отделах МФЦ Калмыкии

Соглашение об этом подписали Управляющий региональным филиалом Банка России Аслан Медалиев и директор Многофункционального центра по Калмыкии Санджи Хулхачиев.

Договор предусматривает обучение специалистов МФЦ основам финансовой грамотности на портале Университета Банка России, консультирование посетителей и размещение в офисах центра информационных материалов для желающих, а именно брошюр, буклетов и листовок, которые содержат базовые знания для распоряжения финансами.

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