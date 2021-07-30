Сегодня 65 лет исполнилось бы калмыцкому поэту и прозаику Николаю Санджиеву

Человек, которого с полным правом можно назвать символом своего времени. Автор 12 книг, среди которых сборники детских стихотворений, на его стихи написано около 30 песен. Заслуженный работник культуры России и Монголии, выпускник КалмГУ, посвятил всю свою жизнь служению родной республике.

Он обладал необычайной трудоспособностью, талантом, памятью глубинных знаний, был истинным знатоком калмыцкого языка, традиций и обычаев. Его вклад в развитие и сохранение культуры, литературы и калмыцкого языка неоценим.

К юбилею Николая Джамбуловича Министерством образования и науки совместно с Радио Калмыкии проводится конкурс «Альвн Харадас». В нем принимают участие 50 школьников и студентов. Определение победителей пройдет уже в эти выходные по двум номинациям: лучшее чтение произведений поэта и исполнение песен, написанных на стихи Санджиева.