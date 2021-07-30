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9 сентября, 12:00
НовостиЗдравоохранение

3 фельдшерско-акушерских пункта открылись в Малодербетовском районе

3 фельдшерско-акушерских пункта открылись в Малодербетовском районе

Этого события местные жители ждали с нетерпением, так как большинство пациентов на селе – люди преклонного возраста, и для них очень важно получить первичную медицинскую помощь на месте. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» новые ФАПы начнут работу в поселках Зурган, Ики-Бухус и Унгн-Терячи. И это всего за 2 года. Несмотря на свою компактность, в модульных пунктах есть кабинеты для медперсонала, фельдшера и процедурный кабинет. Все они оснащены современным оборудованием и необходимой мебелью. 

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