«Точка опоры» выявила лучшие команды

Они соревновались в танцевальных баттлах в рамках ежегодного республиканского фестиваля молодежных субкультур. Заявки подали более 40 участников. Самому юному - 7 лет. Ребята продемонстрировали мастерство в искусстве уличных танцев.

Спортивные мероприятия развернулись уже в парке Дружба. Здесь желающих ожидали силовые упражнения, армрестлинг и турнир по панна-футболу.

Горожане могли оценить также работы художников-любителей на выставке под названием «В ритме улиц».