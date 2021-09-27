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18 октября, 16:43
НовостиМолодёжная политика

«Точка опоры» выявила лучшие команды

«Точка опоры» выявила лучшие команды

 

 Они соревновались в танцевальных баттлах в рамках ежегодного республиканского фестиваля молодежных субкультур. Заявки подали более 40  участников. Самому юному - 7 лет.  Ребята продемонстрировали мастерство в искусстве уличных танцев.

Спортивные мероприятия развернулись уже в парке Дружба. Здесь желающих ожидали силовые упражнения, армрестлинг и турнир по панна-футболу.

 Горожане могли оценить также работы художников-любителей на выставке под названием «В ритме улиц».

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