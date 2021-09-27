Персональная выставка Василия Хахулина открылась в Национальном музее имени Пальмова

Его талант многогранен. Так говорят об известном художнике. В его персональной выставке представлены более 70 работ в разных жанрах. В числе первых, картины живописца увидела наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Для художника Василия Хахулина нет других красок, кроме тех, которые создаёт природа. Во многих его картинах, представленных на персональной выставке - родные просторы, букеты цветов, многочисленные семейные портреты и полотна, по которым можно составлять меню. К примеру, «Натюрморт с рыбой» или «Грибы». В руках мастера и «Корзина с фруктами» становится произведением искусства. Есть акварельные и графические работы. Как одна из последних, написанная два года назад, под названием «Во имя жизни». А вот сам автор признался, что за более чем 60 лет карьеры предпочтение отдает сложным сюжетным композициям.

Экспозиция получилась очень разнообразной и заполнила почти всё пространство одного из залов музея. Среди посетителей выставки не только ученики Василия Хахулина, но и его коллеги. Для них он – талантливый мастер кисти и наставник, воспитавший плеяду молодых авторов. Его родная детская художественная школа имени Рокчинского, которую он возглавляет более полувека, в этом году отметит 55-летие.

Помимо преподавательской деятельности, Василий Хахулин активно занимается творчеством и даже успешно выступает совместно с Национальным оркестром калмыцких инструментов, исполняя русские народные песни и романсы.

«Но, все же, мое призвание – это изобразительное искусство» - признается художник. И это подтверждается тем, что сегодня картины Заслуженного работника культуры России находятся в частных коллекциях страны и за рубежом.

Один из излюбленных жанров известного калмыцкого художника Василия Хахулина – натюрморты. Картина «Цветы», написана им в 2011 году. А вот «Розы». Но, все же, особый интерес в творчестве мастера кисти представляют пейзажи. Их в его коллекции – более полусотни.

Выставка Василия Хахулина уже стала своеобразным подарком для любителей искусства. Продлится она до середины ноября.