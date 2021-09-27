19 октября, 07:32
 11 °C
82,46
71,17
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 октября, 15:32
НовостиКультура

Рецепт одного из самых любимых национальных лакомств от знатока народных традиций

Рецепт одного из самых любимых национальных лакомств от знатока народных традиций

Во Всемирный день хлеба знаток народных традиций Майи Каруева показала и рассказала, как она готовит одно из самых любимых национальных лакомств - борцоги. Оказывается, секрет не столько в ингредиентах, сколько в особых ритуалах. О них узнала наш корреспондент Елена Алексенко.

Тесто необходимо замесить тугое, в него кладется сметана, смешанная с двумя ложками бараньего растопленного жира и пшеничная мука. На это у каждой хозяйки уходит немало времени.

А пока тесто подходит, на это уйдет от часа до двух, хорошая хозяйка готовит чай – первое угощение на калмыцком столе. В наши дни он известен и любим даже далеко за пределами республики. Ароматный и бодрящий напиток не только утолит жажду, но и голод. Готовится он с добавлением заварки зеленого чая, молока и масла. При желании также можно использовать мускатный орех или лавровый лист. Чай обязательно надо помешивать. Таким образом, он насыщается кислородом и становится вкуснее и насыщеннее. Но главный секрет джомбы - не в ингредиентах. Чтобы отогнать несчастья необходимо чай перемешать 108 раз.

Особое символическое значение имеет и форма борцогов – приход весны, достаток, приплод скота, удача. Например, крупная в виде солнца лепешка – Целвг, обязательная - на праздники. Или двугорбый верблюд – одно из почитаемых в народе животных. На Цаган Сар делали связки из 12 борцогов и такой подарок дарили гостям. Жарить их надо в большом количестве жира или масла – до появления красивого золотистого цвета.      

c31qv_sa5us 

Кулинарные традиции, как и все другие, переходили от старшего поколения к младшему. Мать учила дочь, она передавала рецепт дальше своим детям. Так тысячелетия сохранялись национальные традиции, дошедшие до наших дней.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия