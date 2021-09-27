Рецепт одного из самых любимых национальных лакомств от знатока народных традиций

Во Всемирный день хлеба знаток народных традиций Майи Каруева показала и рассказала, как она готовит одно из самых любимых национальных лакомств - борцоги. Оказывается, секрет не столько в ингредиентах, сколько в особых ритуалах. О них узнала наш корреспондент Елена Алексенко.

Тесто необходимо замесить тугое, в него кладется сметана, смешанная с двумя ложками бараньего растопленного жира и пшеничная мука. На это у каждой хозяйки уходит немало времени.

А пока тесто подходит, на это уйдет от часа до двух, хорошая хозяйка готовит чай – первое угощение на калмыцком столе. В наши дни он известен и любим даже далеко за пределами республики. Ароматный и бодрящий напиток не только утолит жажду, но и голод. Готовится он с добавлением заварки зеленого чая, молока и масла. При желании также можно использовать мускатный орех или лавровый лист. Чай обязательно надо помешивать. Таким образом, он насыщается кислородом и становится вкуснее и насыщеннее. Но главный секрет джомбы - не в ингредиентах. Чтобы отогнать несчастья необходимо чай перемешать 108 раз.

Особое символическое значение имеет и форма борцогов – приход весны, достаток, приплод скота, удача. Например, крупная в виде солнца лепешка – Целвг, обязательная - на праздники. Или двугорбый верблюд – одно из почитаемых в народе животных. На Цаган Сар делали связки из 12 борцогов и такой подарок дарили гостям. Жарить их надо в большом количестве жира или масла – до появления красивого золотистого цвета.

Кулинарные традиции, как и все другие, переходили от старшего поколения к младшему. Мать учила дочь, она передавала рецепт дальше своим детям. Так тысячелетия сохранялись национальные традиции, дошедшие до наших дней.