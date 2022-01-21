Тимофею Кутыгину – 100 лет

Вековой юбилей сегодня празднует Ветеран ВОВ, обладатель Ордена Боевого Красного Знамени, медали «За отвагу», ордена Отечественной войны первой и второй степеней, Тимофей Яковлевич Кутыгин. Участник Сталинградской и Курской битв, несмотря на преклонный возраст, и по сей день активно участвует в деятельности Совета ветеранов и жизни республики. О настоящем примере мужества и стойкости, человеке-эпохе, прошедшем все ужасы войны, в нашем следующем видеоматериале.

Тёплые слова поздравления Тимофею Яковлевичу Кутыгину, отмечающему в эти дни 100-летний юбилей, адресует Председатель Совета ветеранов войны Борис Шевкиев. Знакомы они не один год, вместе принимают участие в многочисленных акциях, общаются с молодёжью. Сегодняшнему герою, выдающейся личности, обладателю многочисленных наград за отвагу и доблесть, проявленные в страшные военные годы, есть, о чем рассказать.

А вот с ветераном войны Петром Леонтьевым они дружат уже больше полувека. Честный, порядочный и активный, - именно так характеризует Тимофея Кутыгина его друг и товарищ и тоже присоединяется к поздравлениям юбиляра.

Тимофей Кутыгин уроженец Улан-Хольского улуса Калмыцкой области. На фронт был призван из хутора Хлебный и обучался военному ремеслу в составе 101-го полка 16-й запасной стрелковой бригады.Долгим был путь воина-бойца. За прошедшие пять лет – он увидел и радость побед, и слёзы потерь, и расстрелы предателей. Парторг, командир орудия 810-го артполка 270-й стрелковой Краснознамённой дивизии, он в деталях помнит те фронтовые дни. А за форсирование Западной Двины был представлен к званию Героя Советского Союза.

В 1947 году он вернется в калмыцкие степи победителем и продолжит дело служения своей Малой Родине. Вместе с Басаном Городовиковым примет активное участие в восстановлении разрушенных войной хозяйств, впоследствии возглавит вновь созданный Ики-бурульский район.

После выхода на пенсию Тимофей Кутыгин занимался делами столичной комиссии по делам ветеранов войны и труда, регулярно встречался с молодёжью, рассказывая о героическом подвиге своих товарищей и событиях военных лет.Тимофей Яковлевич - для многих поколений жителей Калмыкии воплощение стойкости, мужества и настоящего патриотизма.