Дмитрий Трапезников. Три года на посту сити-менеджера

«Хороший стратег, умеющий выстраивать деловые отношения». Так о Дмитрии Трапезникове отзывается Глава Калмыкии. За время работы Трапезникова на посту сити-менеджера - Элиста преобразилась. Новые социальные объекты, дороги, инженерная инфраструктура, общественный транспорт, благоустройство. Эти изменения коснулись всех сфер жизни. Чем запомнилась работа градоначальника в материале Зои Бармагнановой.

Пост сити-менеджера Дмитрий Трапезников возглавил 3 года назад. Тогда же он и презентовал комплексную программу развития калмыцкой столицы. Она была разработана на основе глубокого анализа состояние дел в различных сферах, в финансовой – в первую очередь. Здесь и кроились проблемы, служащие камнем преткновения для позитивных перемен большого городского хозяйства. Как выяснилось, городская казна испытывала дефицит в сотни миллионов рублей. Градоначальник Элисты не исключил вероятность чистки кадров в администрации, которая может быть обусловлена выявлением коррупционной составляющей.

Определив приоритеты, Дмитрий Трапезников решил, что необходимо в первоочередном порядке наладитьв столице транспортную инфраструктуру. Созданное по его инициативе предприятие «Элистагортранс», пополнило свой автобусный парк на 40 % и насчитывает сейчас более 55 единиц техники. Помимо этого, в общественном транспорте появилась возможность безналичной оплаты, возобновили систему проездных. Все это не может сегодня не радовать элистинцев.

Требовала пристального внимания и сфера ЖКХ. Свои обращения и жалобы жители столицы направляли лично градоначальнику. Одно из них было от жильцов дома № 65 в 8 микрорайоне, известного теперь под названием «Титаник». Более 10 лет канализационные стоки заливали подвальное помещение многоэтажки. Благодаря непосредственному вмешательству Трапезникова – проблему ликвидировали. Под личный контроль главы городской администрации, в целом, реализуется и индивидуальная программа развития Элисты. В южном районе столицы 201 участок получил доступ к водоснабжению и водоотведению. Проложено более 20 километров инженерных сетей.

Ликвидация бездорожья в новых районах Элисты – также стояла в перечне первоочередных. Асфальтированная трасса на улице Автомобилистов не может не радовать жителей. Напомним, в границах Элистинской городской агломерации на сегодня отремонтировано 14 дорожных объектов.

Также активно реализуется программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.Торжественные мероприятия проходили на многих объектах. Одним из последних был сдан 26-квартирный дом по улице Некрасова с автономным отоплением.

Кроме того, продолжается программа по возведению пристроев к детским садам и школам. Преображаются также парки и аллеи. Теперь – у Дмитрия Трапезникова – новая должность и новые задачи. На посту заместителя председателя регионального Правительства ему предстоит курировать программы по реализации природного экологического потенциала, а также привлекать ресурсы для исполнения планов по развитию сельского хозяйства.