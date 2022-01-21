Ровно 33 года назад в этот день землю Афганистана покинул последний советский солдат

10 лет ограниченный контингент советских войск в этой центрально азиатской стране стоял на защите прав рядовых афганцев и сдерживал натиск мощного наркотрафика и потока оружия с запада. Долг воина-интернационалиста выполняли в этот период и более двух тысяч уроженцев Калмыкии. 15 из них навсегда остались юными безусыми юнцами в суровых солдатских гимнастёрках. Сегодня выводу войск из ДРА свою встречу посвятили ветераны-афганцы и те, с кем их навсегда породнил долг солдата-защитника Отчества.

Честность, надёжность, плечо товарища. Вот, что было главным, говорит Аким Хобунов, там, в Баграме, где вдали от Родины вместе со своими товарищами он выполнял долг воина-интернационалиста.

Место расположения их 345-й парашютно-десантный полк покидал 11 февраля 1989 года. Это был холодный заснеженный перевал Соланг, где в ущельях навсегда осталось огромное количество советских БМП, БТРов и другой техники. И каждому хотелось домой.

За 10 лет там погибло почти 15 тысяч солдат и офицеров. А в этот день они всегда встречаются с товарищами, чтобы почтить память погибших друзей и посмотреть в глаза тех, кто ещё рядом. Сегодня из почти 2 тысяч проходивших службу в Афганистане воинов-интернационалистов осталось не больше 180. Но тем крепче и сильнее их дружба. Сегодня у Мемориала погибшим воинам и в сквере парка Победы у памятника воину-интернационалисту в Элисте были не только воспоминания, но и песня под гитару и много цветов. А три года назад рядом с Центральным Хурулом установлена ступа поминовения в память погибших солдат. Там сегодня тоже возложили венок и живые цветы. Для нашей памяти и духовности это важно.

33 года назад последним пересёк мост Дружбы и покинул город Термес генерал–лейтенант Борис Грачёв, доложив руководству огромной страны, что на территории Демократической Республики Афганистан не осталось ни одного советского солдата. А свой долг они выполнили до конца.