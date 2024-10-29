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31 октября, 07:39
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Тхэквондистки Калмыки принимают поздравления

Тхэквондистки Калмыки принимают поздравления

В Ростове-на-Дону спортсменки из Калмыкии успешно выступили в Открытом первенстве и чемпионате СК "Грандмастер" по тхэквондо (ВТФ) на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) "GRANDMASTER OPEN". Борьба проходила среди юношей и девушек 12-14 лет, юниоров и юниорок 15-17 лет, мужчин и женщин.

На площадках для боя встретились 538 спортсменов из 27 субъектов РФ, а также из Афганистана и Армении, Беларуси и Германии, Узбекистана, Азербайджана.

Калмыкию представляли воспитанники Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Золотую медаль среди тхэквондисток 10-11 лет заняла Дарья Бадмаева. В старшей категории победили Анжела Хахленова и Аюна Менкенова. Арина Мальмакова стала бронзовым призером.

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Фото: ТХЭКВОНДО_ КАЛМЫКИЯ

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