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31 октября, 07:37
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Большой Этнографический диктант пройдет в Элисте

Большой Этнографический диктант пройдет в Элисте

1 ноября в Калмыкии стартует «Большой этнографический диктант» в рамках всероссийской просветительской акции. Он проводится в канун Дня народного Единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и при поддержке министерства культуры и туризма Республики Калмыкия.

Традиционно акция пройдет в офлайн и онлайн форматах. Для офлайн участников 1 ноября будет организована уникальная площадка в Национальной библиотеке имени А.М. Амур-Санана.

Онлайн–участники смогут ответить на вопросы с 1 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку «Пройти Диктант».

Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.

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