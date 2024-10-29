Дети знакомятся с азами керамики

Внеклассным занятиям в школах Элисты придают важное значение.

Так, в средней школе №15 народный художник Калмыкии Виктор Дорджиев организовал занятия по керамике. Из глины они будут учиться создавать свои поделки. Художник предлагает ребятам сначала определиться с творческими идеями и создавать все то, что подсказывает фантазия.

После этого он оценит возможности каждого из них, и начнет преподавать им азы профессионального мастерства. А у ребят появился интерес к этому виду искусства.