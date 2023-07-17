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19 июля, 08:36
Новости

Сегодня среда, а значит вечером для жителей Элисты состоится уже полюбившаяся многим «семейная среда»

Сегодня среда, а значит вечером для жителей Элисты состоится уже полюбившаяся многим «семейная среда»

Все, кто посетит мероприятие сможет насладиться любимыми песнями в исполнении Тамары Параевой, ансамбля «Эрктн, семейного дуэта Хаврин дун». Самые активные могут поучаствовать в танцевальной и конкурсной программе. А главное, сегодня вечером никто не останется без отличного настроения и заряда бодрости на ближайшие будни.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, мероприятия будут проходить до конца лета на площадке культурного центра «Родина».

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