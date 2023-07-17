Сегодня среда, а значит вечером для жителей Элисты состоится уже полюбившаяся многим «семейная среда»

Все, кто посетит мероприятие сможет насладиться любимыми песнями в исполнении Тамары Параевой, ансамбля «Эрктн, семейного дуэта Хаврин дун». Самые активные могут поучаствовать в танцевальной и конкурсной программе. А главное, сегодня вечером никто не останется без отличного настроения и заряда бодрости на ближайшие будни.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, мероприятия будут проходить до конца лета на площадке культурного центра «Родина».