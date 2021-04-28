Продолжается первенство республиканской спортивной школы по быстрым шахматам среди учащихся

Это ребята со всей Калмыкии. За победу борются более пятидесяти знатоков. В их числе и дебютанты.

Участники баталий максимально сосредоточены. Нужно продумывать каждый ход. 8-летний Бата, несмотря на юный возраст, в шахматы играет уже второй год. На соревновании с первых туров ставит шах и мат любому сопернику. Говорит, главное правильно оценить ситуацию и силы игроков. В Целинную детскую юношескую спортивную школу его привела мама.

Турнир проводится по швейцарской системе, в 9 туров. На каждую партию соперникам отводится по 15 минут, плюс 10 секунд на ход. По правилам «быстрых шахмат» скорость мысли должна быть равна скорости движения рук, говорит Алексей Этеев. Министр цифрового развития республики, а по совместительству - Президент Федерации шахмат Калмыкии, интеллектуальной игрой увлекается с детства. Считает, что в век технологий, компьютерные шахматные программы без развития искусственного интеллекта сегодня представить невозможно.

На чёрно-белом поле боя состязаются 54 юных шахматиста. Из них 19 девочек. Представительницы слабого пола без боя сдаваться не собираются. У каждой свой план и стратегия. Для 7-летней Саши - это первый большой турнир. Пошла по стопам отца - пятикратного чемпиона Калмыкии по шахматам Александра Утнасунова.

В шахматах проходных партий не бывает, говорят участники. К каждому поединку нужно готовиться основательно. Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. Призеров отметят памятными кубками, медалями и денежными вознаграждениями. Следующий интеллектуальный блиц-турнир состоится среди школьников до 14 лет в День защиты детей - 1 июня.