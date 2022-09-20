Теплая одежда и медикаменты

Жители Целинного района оказывают посильную помощь в поддержке мобилизованных земляков. Члены инициативной группы "Время делать добро" в Целинном районе решили поддержать бойцов, отправившихся на службу в рамках частичной мобилизации в стране.



Активисты оказывают всевозможную помощь военнослужащим. В сборе средств и необходимых вещей принимают участие все желающие.