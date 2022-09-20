Памятник природы регионального значения – Одинокий тополь – клонируют

Поводом послужило то, что не так давно у знакового дерева отломилось одно из крупных ответвлений. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии отобрали биологический материал дерева и доставили его в лабораторию для клонального микроразмножения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии.



Клонирование одинокого тополя даст возможность получить полноценные укоренные растения, что в дальнейшем поможет их массово размножить для получения посадочного материала. Как утверждают эксперты, он будет генетически идентичен исходному дереву. В настоящее время тополь является местом религиозного поклонения калмыцких буддистов.