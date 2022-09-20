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12 октября, 11:23
Новости

А тем временем степной регион в числе лидеров по количеству занятых в сфере малого и среднего предпринимательства

А тем временем степной регион в числе лидеров по количеству занятых в сфере малого и среднего предпринимательства

С начала года занятость в этой сфере в республике выросла на 24,7%. По результатам рейтинга, составленного на основе данных Министерства экономического развития России, Калмыкия вошла в список регионов с самым высоким числом занятых в секторе малого и среднего предпринимательства граждан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Наряду с Калмыкией в список регионов – лидеров по этому показателю вошли также Чеченская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Бурятия и Чукотский автономный округ.

По оценкам специалистов, к настоящему моменту число занятых в малом и среднем предпринимательстве россиян достигло исторического максимума. На сегодня этот показатель составляет 28 млн. человек.

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