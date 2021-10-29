Теперь жители 4 поселков республики смогут слушать «Радио России» с врезками Калмыцкого радио в ФМ-диапазоне

В поселках Большой Царын, Кетченеры, Яшалта и Овата сегодня заработали установленные радиопередатчики. Запуск новых передающих радиостанций - часть совместной масштабной программы ВГТРК и оператора связи РТРС по расширению сети радиовещания.

Новый передатчик, установленный на вышке в поселке Кетченеры, рассчитан на устойчивую трансляцию в радиусе до 10 километров. Это означает, что региональные блоки ГТРК «Калмыкия» на волне 102, 7 смогут слышать около 4,5 тысяч жителей ближайших населённых пунктов.