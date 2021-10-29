Коллектив детского сада поселка Татал продолжает благоустройство территории «Ступы Просветления»

По инициативе депутата Собрания депутатов Юстинского района Ольги Читряновой был убран мусор, выравнена территория вокруг религиозного сооружения.

Напомним, «Ступа Просветления» в посёлке Татал была построена в октябре 2009 года. В ее возведении участвовали все жители посёлка, животноводы, фермеры, земляки Татальцы, которые сегодня проживают в других городах страны, а также в ближнем и дальнейшем зарубежье.

В нынешнем мероприятии приняли участие сотрудники дошкольного образовательного учреждения Сергей Сангаджиев, Байрта Энкеева, Байрта Морылова, Кермен Корникова. По словам активистов, местные жители поддерживают и продолжают благоустраивать «Ступу Просветления».

Участники инициативной группы установили ящик для подношения, заменили светильники. Были высажены розы, многолетние цветы, можжевельники, кустарники.