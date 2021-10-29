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1 декабря, 21:11
НовостиОбществоРелигия

Коллектив детского сада поселка Татал продолжает благоустройство территории «Ступы Просветления»

Коллектив детского сада поселка Татал продолжает благоустройство территории «Ступы Просветления»

По инициативе депутата Собрания депутатов Юстинского района Ольги Читряновой был убран мусор, выравнена территория вокруг религиозного сооружения.
Напомним, «Ступа Просветления» в посёлке Татал была построена в октябре 2009 года. В ее возведении участвовали все жители посёлка, животноводы, фермеры,  земляки Татальцы, которые сегодня проживают в других городах страны, а также в ближнем и дальнейшем зарубежье.

В нынешнем мероприятии приняли участие сотрудники дошкольного образовательного учреждения Сергей Сангаджиев, Байрта Энкеева, Байрта Морылова, Кермен Корникова. По словам активистов, местные жители поддерживают и продолжают благоустраивать «Ступу Просветления».

Участники инициативной группы установили ящик для подношения, заменили светильники. Были высажены розы, многолетние цветы, можжевельники, кустарники. 

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