Сегодня в Элисте досрочно стартовал отопительный сезон

По данным столичной администрации, все 363 жилых дома и социальные объекты с центральным отоплением получили паспорта готовности. Ранее батареи заработали в специализированном доме ребенка, Ресбольнице и доме для престарелых и инвалидов. Прошли ревизию и котельные.

Отопительный сезон начался, но в квартире Лидии Нимгировой теплее не стало. Чтобы не замерзнуть жильцы дома №7 во 2 микрорайоне пока включают обогреватели и сплит-системы. Но даже электрические приборы не спасают холодными ночами. По словам женщины, их управляющая компания уже проинформировала о готовности к запуску тепла.

В этом сезоне из-за раннего похолодания муниципалитетом принято решение дать тепло раньше срока. Уже разожгли котельную в 6 микрорайоне. Она обслуживает 32 объекта, в том числе три социальных. «Здесь заменено почти 80 процентов теплотрассы» - говорит старший мастер участка Светлана Покасова. За последние два года здесь установили теплообменник и новые насосы, а это позволит сэкономить электроэнергию. И, как отметил специалист, тепло и горячая вода должны поступить жителям этого жилого массива в течении суток.

Всего же, на балансе ресурсоснабжающей организации в Элисте числятся 363 жилых дома с централизованным отоплением и более 70 социально значимых объектов. Их обслуживают 27 котельных. Как отметил главный инженер «Энергосервиса» Александр Покачков, розжиг состоялся в 8 из них. Остальные – на очереди. Там уже прошли режимно-наладочные испытания котлов. Проведена экспертиза газораспределительных устройств. Обслуживающий персонал переведен на круглосуточный режим работы.

Что касается тепловых сетей в городе, то, по словам специалиста ресурсоснабжающей организации, износ составляет сейчас 66%. Заменили в этом году чуть более 3,5 километров теплотрассы. Главное теперь – избежать аварий. Что касается многоэтажек, то специалисты управляющих компаний отработали все запланированные мероприятия, заглушки сняты, дома запитаны. Горожанам остается ждать, когда батареи в квартирах станут горячими.