5 декабря, 09:54
С 6 по 9 декабря мобильная станция переливания крови будет работать в восточных районах Калмыкии
Смотрите наши видео на YouTube!
Так, во вторник жители Лагани могут сдать кровь,7-8 декабря выезд в Комсомольск, 9 декабря - в Яшкуль.
Так, во вторник жители Лагани могут сдать кровь,7-8 декабря выезд в Комсомольск, 9 декабря - в Яшкуль.
График работы станции: с 8.00-13.00. Всех доноров угостят чаем с печеньем и выплатят компенсацию на питание (687 руб.), также предоставят справку об освобождении от работы на 2 дня.
Фото: https://t.me/centrkrovi08