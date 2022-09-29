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5 декабря, 09:54
Новости

С 6 по 9 декабря мобильная станция переливания крови будет работать в восточных районах Калмыкии

С 6 по 9 декабря мобильная станция переливания крови будет работать в восточных районах Калмыкии

Так, во вторник жители Лагани могут сдать кровь,7-8 декабря выезд в Комсомольск, 9 декабря - в Яшкуль.

График работы станции: с 8.00-13.00. Всех доноров угостят чаем с печеньем и выплатят компенсацию на питание (687 руб.), также предоставят справку об освобождении от работы на 2 дня.

Фото: https://t.me/centrkrovi08

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