Теоретические и практические занятия, тестирования, дискуссии, деловые игры и многое другое

15 ноября, 10:55
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Сегодня Школа юного юриста КалмГУ откроет свои двери для новых слушателей. Участниками мероприятия станут ученики 8-11 классов.
Сегодня Школа юного юриста КалмГУ откроет свои двери для новых слушателей. Участниками мероприятия станут ученики 8-11 классов.
В игровой форме они познают азы профессии юриста и смогут определиться со своей будущей специальностью. Занятия будут проводиться в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.