Теоретические и практические занятия, тестирования, дискуссии, деловые игры и многое другое

Сегодня Школа юного юриста КалмГУ откроет свои двери для новых слушателей. Участниками мероприятия станут ученики 8-11 классов.



В игровой форме они познают азы профессии юриста и смогут определиться со своей будущей специальностью. Занятия будут проводиться в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.