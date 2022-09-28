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15 ноября, 10:55
Новости

Теоретические и практические занятия, тестирования, дискуссии, деловые игры и многое другое

Теоретические и практические занятия, тестирования, дискуссии, деловые игры и многое другое

Сегодня Школа юного юриста КалмГУ откроет свои двери для новых слушателей. Участниками мероприятия станут ученики 8-11 классов.

В игровой форме они познают азы профессии юриста и смогут определиться со своей будущей специальностью. Занятия будут проводиться в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.

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