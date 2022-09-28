Один из самых главных праздников в буддизме

Сегодня, в 22 лунный день месяца Мыши, верующие отметят День нисхождения Будды Шакьямуни из рая 33 божеств. Согласно преданию, достигнув Просветления, Будда Шакьямуни отправился в Небесную страну 33 божеств, где даровал матери- царице Махамайя в знак благодарности мудрое своё Учение. А когда жители земли призвали Будду снизойти в их мир, он согласился. С этого времени буддисты отмечают священный праздник.



В этот день во всех хурулах проходят специальные службы, где монахи читают молитвы-восхваления Будде Шакьямуни. Как отмечают священнослужители, это время лучше посвятить духовной практике: начитыванию мантр, принятию однодневных обетов, а благим деянием является проявление особой заботы о родителях.