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15 ноября, 11:22
Новости

"Дружба без границ"

"Дружба без границ"

Уже сегодня подведут итоги республиканского конкурса рисунков в Калмыкии. Творческое состязание провели в заочном формате среди школьников 10-18 лет.

Члены жюри оценили работы в двух возрастных категориях, а участники, в свою очередь, дали волю воображению и выполнили рисунки в любой понравившейся им технике.

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