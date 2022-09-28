"Дружба без границ"

Уже сегодня подведут итоги республиканского конкурса рисунков в Калмыкии. Творческое состязание провели в заочном формате среди школьников 10-18 лет.



Члены жюри оценили работы в двух возрастных категориях, а участники, в свою очередь, дали волю воображению и выполнили рисунки в любой понравившейся им технике.