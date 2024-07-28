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30 июля, 14:04
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10 августа стартует предвыборная агитация кандидатов на пост главы Калмыкия

10 августа стартует предвыборная агитация кандидатов на пост главы Калмыкия

В Избирательной комиссии республики сегодня состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на местных телерадиоканалах. В ней приняли участие доверенные лица и представители политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов.

Для размещения агитационных роликов, а также проведения дебатов ГТРК Калмыкия представляет 4 медийных ресурса. Это телеканалы Россия-1 и Россия-24, а также «Радио России», и «Маяк». Определены объем и время выхода агитационных материалов.

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