10 августа стартует предвыборная агитация кандидатов на пост главы Калмыкия

В Избирательной комиссии республики сегодня состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на местных телерадиоканалах. В ней приняли участие доверенные лица и представители политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов.

Для размещения агитационных роликов, а также проведения дебатов ГТРК Калмыкия представляет 4 медийных ресурса. Это телеканалы Россия-1 и Россия-24, а также «Радио России», и «Маяк». Определены объем и время выхода агитационных материалов.