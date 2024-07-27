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30 июля, 08:13
НовостиСобытиеСпорт

В Элисте состоялась тренировка по тхэквондо для детей

В Элисте состоялась тренировка по тхэквондо для детей

Ее провела кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Европы, победитель первенства России среди юниоров Даяна Бадмаева. На занятии отработали общеразвивающие упражнения, удары по лапам в парах и учебный поединок в жилетах.

Ребята понаблюдали за техникой выполнения приемов профессиональным спортсменом, разобрали возможные ошибки, задали интересующие их вопросы.

Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Детский спорт».

Видео: Центр спортивной подготовки сборных команд

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