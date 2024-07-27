В Элисте состоялась тренировка по тхэквондо для детей
Смотрите наши видео на YouTube!
Ее провела кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Европы, победитель первенства России среди юниоров Даяна Бадмаева. На занятии отработали общеразвивающие упражнения, удары по лапам в парах и учебный поединок в жилетах.
Ребята понаблюдали за техникой выполнения приемов профессиональным спортсменом, разобрали возможные ошибки, задали интересующие их вопросы.
Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Детский спорт».
Видео: Центр спортивной подготовки сборных команд
Голосование в конкурсе Теегин айс