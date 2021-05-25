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24 июня, 18:25
НовостиОбразование

В Калмыцком университете продолжается защита выпускных квалификационных работ

В Калмыцком университете продолжается защита выпускных квалификационных работ

16 выпускников специальности «Преподавание в начальных классах» факультета СПО защитили выпускные квалификационные работы

Председатель Государственной итоговой аттестационной комиссии – директор столичной школы № 10 Юрий Манджиев, отметил высокий уровень подготовки студентов. В ходе защиты, они продемонстрировали не только хорошие знания, но и доказали актуальность своих проектов. Двое уже работают в школах, троих  пригласили устроиться учителями начальных классов.

Также состоялась защита у выпускников факультета математики, физики и информационных технологий. Всего 21 студент направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии» представили дипломные работы. Как было отмечено, все ребята справились со своей работой. Председатель экзаменационной комиссии Батр Тапкинов работает в крупной Московской компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для банковского процессинга. Он подчеркнул, что полученная специальность в этой сфере открывает отличные перспективы трудоустройства.

 

 

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