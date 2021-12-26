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20 января, 12:42
НовостиОбразование

С сегодняшнего дня школы Элисты переведены на дистанционное обучение

С сегодняшнего дня школы Элисты переведены на дистанционное обучение

Учреждения дополнительного образования и спортивные секции также временно приостановили работу. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Калмыкии Булган Ангирова.

Превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу отмечено, в основном, среди детей от 7 до 14 лет.

Как будет организована работа школ в дистанционном формате?

Смотрите сегодня в эфире "Вести Калмыкия" на канале "Россия 1" в 14:30.

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