С сегодняшнего дня школы Элисты переведены на дистанционное обучение

Учреждения дополнительного образования и спортивные секции также временно приостановили работу. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Калмыкии Булган Ангирова.



Превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу отмечено, в основном, среди детей от 7 до 14 лет.



Как будет организована работа школ в дистанционном формате?



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