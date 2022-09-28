Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, как делать первые шаги в науку, а также об участии в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и конференциях

Об всем этом уже сегодня смогут узнать школьники в образовательном лагере при Малой академии наук Калмгосуниверситета. Все занятия будут проводиться с применением современных образовательных программ. Это интересные мастер-классы, тренинги, квест-игры.



Преподавательский состав КалмГУ организовывает лагерь уже в третий раз. Занятия будут проходить в течение трех дней для учеников 8-11 классов.