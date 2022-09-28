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1 ноября, 08:21
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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, как делать первые шаги в науку, а также об участии в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и конференциях

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, как делать первые шаги в науку, а также об участии в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и конференциях
Об всем этом уже сегодня смогут узнать школьники в образовательном лагере при Малой академии наук Калмгосуниверситета. Все занятия будут проводиться с применением современных образовательных программ. Это интересные мастер-классы, тренинги, квест-игры.

Преподавательский состав КалмГУ организовывает лагерь уже в третий раз. Занятия будут проходить в течение трех дней для учеников 8-11 классов.
 
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