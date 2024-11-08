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11 ноября, 08:00
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В Целинном районе в результате ДТП погиб человек

В Целинном районе в результате ДТП погиб человек

Сообщение о том, что на 29 километре автодороги Элиста - Волгоград в Целинном районе произошло ДТП поступило сегодня, в 07:43.

Пожарными МЧС РФ по РК было установлено, что автомобиль Lada Granta совершил столкновение с трактором. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля.

Пожарные, с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента, извлекли из авто пострадавшего. Водитель авто с травмами средней степени тяжести доставлен в лечебное учреждение Элисты.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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