В Целинном районе в результате ДТП погиб человек

Сообщение о том, что на 29 километре автодороги Элиста - Волгоград в Целинном районе произошло ДТП поступило сегодня, в 07:43.

Пожарными МЧС РФ по РК было установлено, что автомобиль Lada Granta совершил столкновение с трактором. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля.

Пожарные, с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента, извлекли из авто пострадавшего. Водитель авто с травмами средней степени тяжести доставлен в лечебное учреждение Элисты.

Фото: МЧС Республики Калмыкия