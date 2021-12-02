Театр кукол распахнул свои двери

В первую очередь, здесь после капремонта здания ждут малышей. В новогодние дни артисты приготовили много интересного. Но, в целом, репертуар рассчитан на все возрастные категории. Элла Хаптаханова побывала за кулисами.

Пожалуй, только здесь свою любимую публику встречает прямо у входа и провожает в зал руководство учреждения. Калмыцкий государственный театр кукол, наконец, приглашает гостей. Специально для этого его художественный руководитель Зоя Хонхолджинова написала пьесу и поставила спектакль «Как украсить новый год». Это самый опытный кукольник в республике. Потому именно ей и известному актёру и режиссёру Алексею Сарангову было поручено организовать труппу нового коллектива. С чем они с успехом справились.

Официально свой первый театральный сезон кукольный театр «Джангр» откроет 6 января. А в дни каникул с 3 по 9 число каждый день в полдень здесь будут начинаться сказки и волшебство. Теплый зал, красивое фойе, удобно организованный гардероб. Талантливые актёры, режиссёры ждут элистинскую ребятню.

Молодая труппа пока состоит из 11 человек. Но коллектив театра ищет таланты. И приглашает молодых людей, которые чувствуют в себе призвание к сцене и хотят делиться со зрителем своими чувствами, эмоциями и наблюдениями.