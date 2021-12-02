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27 декабря, 22:20
НовостиОбразование

Итоги года подвели и в КалмГУ

Итоги года подвели и в КалмГУ

В онлайн-режиме участие в заседании приняли преподаватели и студенты. Ректор акцентировал внимание на общих задачах, в реализации которых отмечены высокие достижения. Итогом работы, по словам Бадмы Салаева, является получение статуса участника масштабной программы трансформации высшей школы «Приоритет-2030». Планируется открытие медицинского направления. Получены лицензии на реализацию программ – «Лечебное дело» и «Педиатрия». Год вышел плодотворным и для научной деятельности.

Ключевым событием в международной работе Бадма Салаев назвал создание Альянса, объединившего 27 ВУЗов ближнего и дальнего Зарубежья. И в ходе первого Саммита на площадках КалмГУ, участники обсудили вопросы подготовки кадров, укрепления сотрудничества между студорганизациями. Он послужит основой для развития молодежной академической дипломатии. В новом году, отметил ректор, молодым сотрудникам до 39 лет будет оказана всесторонняя поддержка. 

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