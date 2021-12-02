Экстренные и коммунальные службы Элисты готовятся к предстоящим выходным

Глава Администрации столицы выслушал отчеты о работе. И подвел итоги за 12 месяцев. Татьяна Шолохова подробнее.

В праздничные дни патрулировать городские улицы и места общественных гуляний будут усиленные наряды полиции. Городской администрацией запланировано проведение ёлок для детей на открытых площадках, а также праздничной дискотеки в новогоднюю ночь, поэтому здесь также будут дежурить кареты скорой помощи, дополнительные силы МЧС.

Специалисты городского управления Роспотребнадзора напомнили о соблюдении мер безопасности во время праздников. По словам Элины Бродской, сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад, но возросло число случаев гриппа, особенно среди детей 7-14 лет.

Особое внимание глава столичной администрации Дмитрий Трапезников призвал уделить в это время состоянию дорог и объектов ЖКХ. Ведь, несмотря на все усилия, приложенные городскими властями, реализация нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» в этом году была сорвана на нескольких участках.

Тем не менее, 2021 год запомнится элистинцам яркими событиями. Завершившееся строительство скейтпарка в 7 микрорайоне, открытие первой модельной библиотеки, стадионов при двух школах - это лишь некоторые моменты. Также пополнился муниципальный автопарк общественного транспорта, на маршруты вышло 10 новейших газелей.

Общаясь с журналистами, Дмитрий Трапезников отметил, что в перспективе на 2022 год строительство парка и расширение инфраструктуры микрорайона «молодёжный», замена ветхих водопроводных сетей, решение вопроса с частыми отключениями электричества. Для этого уже приобретена коммерческая трансформаторная подстанция за 100 миллионов рублей.

В следующем году будет создано Республиканское управление капитального строительства. Оно будет контролировать возведение дорог и других инфраструктурных объектов по федеральным проектам и программам. Его специалисты смогут оперативно реагировать на любые нарушения со стороны подрядчиков и рабочих.