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23 января, 17:43
НовостиКультура

Театр кукол Калмыкии готовится к премьере спектакля на социальную тему

Театр кукол Калмыкии готовится к премьере спектакля на социальную тему

Раньше это казалось несовместимым. Но прямо сейчас на сцене Калмыцкого Государственного театра кукол проходит репетиция авторского спектакля Алексея Сарангова «On-No». О том, как идет подготовка к премьере – в нашем материале.

Для  детей нужно  играть так же, как для  взрослых, только еще лучше. Так считают артисты Калмыцкого государственного театра  кукол «Джангар». Он  начал  свою работу  в декабре  2019  года.  Детские  спектакли  «Теремок» «Бадмашка», новогоднее представление «Как украсть  Новый год» уже  увидели  зрители. И  вся  работа  его  за  это  время  показала, что коллектив  театра  делает  это  на хорошем  профессиональном  уровне. Над  чем  сейчас  работают  артисты самого  молодого в Калмыкии  театра - узнавала наша  творческая  группа.

Сейчас  идет  работа  над  новой постановкой - «On-No». Это вечерний  спектакль  для  взрослых, о  нашей сегодняшней  жизни, в  которой  бывает  всякое. Кукольный  театр, соединил разные направления: здесь  драматические  артисты  играют  на одной  сцене  с куклами. Это первый  подобный опыт. Молодые артисты  самого  юного  в Калмыкии храма Мельпомены  не  боятся  экспериментов. Поэтому  на  репетиции каждый  очередной  прогон фрагмента  спектакля  -  отдельная  тема  для  разговора. Режиссер-постановщик  и автор  пьесы  в одном  лице  -  Алексей  Сарангов  умеет  ставить  перед коллективом  конкретные  задачи и  при  этом  оставляет  каждому артисту  возможность для  самовыражения.

Кукла лежит – она не живая, но когда ее берет в руки кукловод, она оживает. Человек надевает маску – это уже не он, а кто-то другой или что-то другое. Познание непонятного, оживление неживого – это то, что занимает человека . И это происходит через куклу.

Режиссеру  Алексею  Сарангову   кукольный театр дает возможность для воплощения самых смелых и авангардных идей. Он открыт для новых технологий и экспериментов – и формальных, и содержательных

Артист  кукольного  театра  должен  сочетать в себе  несколько  талантов и профессий -  быть актером и художником, режиссером и драматургом, понимать музыку и танец. А  еще самые  неожиданные  метаморфозы  возможны именно  на этой сцене, потому  что  театр  кукол, по сути своей,  театр  формы.  И совсем скоро  увидим все на премьере  нового  спектакля «On-No».

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