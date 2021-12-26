Театр кукол Калмыкии готовится к премьере спектакля на социальную тему

Раньше это казалось несовместимым. Но прямо сейчас на сцене Калмыцкого Государственного театра кукол проходит репетиция авторского спектакля Алексея Сарангова «On-No». О том, как идет подготовка к премьере – в нашем материале.

Для детей нужно играть так же, как для взрослых, только еще лучше. Так считают артисты Калмыцкого государственного театра кукол «Джангар». Он начал свою работу в декабре 2019 года. Детские спектакли «Теремок» «Бадмашка», новогоднее представление «Как украсть Новый год» уже увидели зрители. И вся работа его за это время показала, что коллектив театра делает это на хорошем профессиональном уровне. Над чем сейчас работают артисты самого молодого в Калмыкии театра - узнавала наша творческая группа.

Сейчас идет работа над новой постановкой - «On-No». Это вечерний спектакль для взрослых, о нашей сегодняшней жизни, в которой бывает всякое. Кукольный театр, соединил разные направления: здесь драматические артисты играют на одной сцене с куклами. Это первый подобный опыт. Молодые артисты самого юного в Калмыкии храма Мельпомены не боятся экспериментов. Поэтому на репетиции каждый очередной прогон фрагмента спектакля - отдельная тема для разговора. Режиссер-постановщик и автор пьесы в одном лице - Алексей Сарангов умеет ставить перед коллективом конкретные задачи и при этом оставляет каждому артисту возможность для самовыражения.

Кукла лежит – она не живая, но когда ее берет в руки кукловод, она оживает. Человек надевает маску – это уже не он, а кто-то другой или что-то другое. Познание непонятного, оживление неживого – это то, что занимает человека . И это происходит через куклу.

Режиссеру Алексею Сарангову кукольный театр дает возможность для воплощения самых смелых и авангардных идей. Он открыт для новых технологий и экспериментов – и формальных, и содержательных

Артист кукольного театра должен сочетать в себе несколько талантов и профессий - быть актером и художником, режиссером и драматургом, понимать музыку и танец. А еще самые неожиданные метаморфозы возможны именно на этой сцене, потому что театр кукол, по сути своей, театр формы. И совсем скоро увидим все на премьере нового спектакля «On-No».