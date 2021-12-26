23 января, 13:35
 1 °C
86,91
76,69
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 января, 16:00
НовостиБизнесЭкономика

Стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие товары Республики Калмыкия»

Стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие товары Республики Калмыкия»

Министерство экономики приглашает к участию всех желающих. С помощью данного проекта можно повысить конкурентоспособность и узнаваемость своих товаров, получить дипломы лауреата или дипломанта, право использовать эмблему конкурса в рекламных целях. А кроме того, победа может привести к участию в конкурсе федерального масштаба «100 лучших товаров России».

Стоит сказать, что продукция Калмыкии второй год подряд входит в сотню лучших страны. Так, в топ-100 попали керамические тандыры и полуфабрикаты из калмыцкого мяса «Друг степей».

Организаторами конкурса являются профильное министерство региона и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Астраханской области и Республике Калмыкия.

Прием заявок и документов продлится до 30 марта. А итоги будут подведены в конце мая по следующим номинациям: продовольственные, промышленные товары, сувенирная и производственно-техническая продукция, а также услуги строительные, связные, транспортные, бытовые и социальные, в сфере культуры, спорта, туризма, медицины, общественного питания.

Подробности можно узнать на официальном сайте профильного министерства.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия