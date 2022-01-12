Татьяна Ганжа выиграла в номинации «ЗОЖ» на премии «Бизнес-Успех» в Калмыкии

Ее проектом на конкурсе стал фитнес-клуб «Атлетика», который она основала. Татьяна - мастер спорта международного класса по армлифтингу и работает в сфере фитнеса больше 20 лет.

Сейчас она проводит групповые занятия с женщинами и детьми. Помимо всего, ее бизнес имеет социальную направленность. Татьяна уделяет большое внимание занятиям с особенными детьми, помогая им побороть заболевания.