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8 февраля, 13:45
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Татьяна Ганжа выиграла в номинации «ЗОЖ» на премии «Бизнес-Успех» в Калмыкии

Татьяна Ганжа выиграла в номинации «ЗОЖ» на премии «Бизнес-Успех» в Калмыкии

Ее проектом на конкурсе стал фитнес-клуб «Атлетика», который она основала. Татьяна - мастер спорта международного класса по армлифтингу и работает в сфере фитнеса больше 20 лет.

Сейчас она проводит групповые занятия с женщинами и детьми. Помимо всего, ее бизнес имеет социальную направленность. Татьяна уделяет большое внимание занятиям с особенными детьми, помогая им побороть заболевания.

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