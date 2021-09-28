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19 октября, 14:46
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Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

 

А для регионов, где отмечается сложная эпидемиологическая обстановка, выходные могут начаться с 23 октября. Такие инициативы государственный деятель озвучила на заседании Президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом под председательством Михаила Мишустина. Вице-премер также настоятельно рекомендовала оставаться дома пожилым неработающим гражданам.

Завтра Татьяна Голикова планирует обсудить предложенные меры на совещании с Владимиром Путиным.

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