19 октября, 14:46
Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
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А для регионов, где отмечается сложная эпидемиологическая обстановка, выходные могут начаться с 23 октября. Такие инициативы государственный деятель озвучила на заседании Президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом под председательством Михаила Мишустина. Вице-премер также настоятельно рекомендовала оставаться дома пожилым неработающим гражданам.
Завтра Татьяна Голикова планирует обсудить предложенные меры на совещании с Владимиром Путиным.