Чистая вода на контроле

В Целинном районе состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации нацпроектов.

Участие в нем приняли Председатель Правительства Юрий Зайцев, Прокурор Калмыкии Евгений Курмаев, руководство Целинного и Юстинского РМО. Заслушаны и детально обсуждены вопросы по реализации федерального проекта «Чистая вода».

Напомним, в республике продолжается строительство водозаборов и станций очистки в этих двух районах.