19 октября, 13:35
Чистая вода на контроле
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В Целинном районе состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации нацпроектов.
Участие в нем приняли Председатель Правительства Юрий Зайцев, Прокурор Калмыкии Евгений Курмаев, руководство Целинного и Юстинского РМО. Заслушаны и детально обсуждены вопросы по реализации федерального проекта «Чистая вода».
Напомним, в республике продолжается строительство водозаборов и станций очистки в этих двух районах.