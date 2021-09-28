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19 октября, 13:35
Новости

Чистая вода на контроле

Чистая вода на контроле

 В Целинном районе состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации нацпроектов.

Участие в нем приняли Председатель Правительства Юрий Зайцев, Прокурор Калмыкии Евгений Курмаев, руководство Целинного и Юстинского РМО. Заслушаны и детально обсуждены вопросы по реализации федерального проекта «Чистая вода».

Напомним, в республике продолжается строительство водозаборов и станций очистки в этих двух районах.

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