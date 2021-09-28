Эдуард Калдариков стал Заслуженным тренером России

Директор Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва за время наставнической деятельности воспитал двух чемпионов мира по борьбе на поясах. Его подопечные - Эдуард Кольвах и Санджи Каруев в 2018 году взяли золото и серебро, а годом позже повторили успех.

На этом наши борцы останавливаться не собираются и уже сегодня вылетают в Москву на подготовку к Кубку мира в составе сборной страны. Соревнования пройдут с 31 октября по 3 ноября в городе Октябрьский в Башкортостане. Как отмечает сам Калдариков, высокая награда – это результат общих усилий.