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19 октября, 15:35
НовостиСпорт

Эдуард Калдариков стал Заслуженным тренером России

Эдуард Калдариков стал Заслуженным тренером России

 

Директор Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва за время наставнической деятельности воспитал двух чемпионов мира по борьбе на поясах. Его подопечные - Эдуард Кольвах и Санджи Каруев в 2018 году взяли золото и серебро, а годом позже повторили успех.

На этом наши борцы останавливаться не собираются и уже сегодня вылетают в Москву на подготовку к Кубку мира в составе сборной страны. Соревнования пройдут с 31 октября по 3 ноября в городе Октябрьский в Башкортостане. Как отмечает сам Калдариков, высокая награда – это результат общих усилий.

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