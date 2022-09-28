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1 ноября, 14:50
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Глава Калмыкии Бату Хасиков и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов обсудили вопросы, касающиеся деятельности Федерации кикбоксинга России

Глава Калмыкии Бату Хасиков и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов обсудили вопросы, касающиеся деятельности Федерации кикбоксинга России

Бату Хасиков поздравил Одеса Байсултанова с успешным проведением спортивного форума «Россия - спортивная держава». В рамках данного мероприятия состоялись международные соревнования по кикбоксингу, в котором приняли участие спортсмены из 50 регионов РФ, а также представители Республики Беларусь, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Глава региона поделился успехами кикбоксеров-соотечественников: всего в копилке 782 медали, из них - 260 золотых.

Фото: https://t.me/BatuKhasikov08

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