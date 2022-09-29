Танцевальный клуб из Калмыкии стал победителем на соревнованиях "Золото Кубани"

Свою лепту в завоевании первого места внесли юные лаганцы. Филиал клуба "Аlex Stars" открылся в Лагани пару месяцев назад, но несмотря на это юные танцоры быстро вошли в ритм и под руководством опытных педагогов освоили базовые техники быстро исполнения спортивно-бальных танцев.



Соревнования, проходящие в городе Краснодар, стали местом раскрытия новых талантов из Калмыкии. А благодаря уверенности и желанию победы юные танцоры завоевали золотые медали и вернулись домой с победой.