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1 декабря, 11:11
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Танцевальный клуб из Калмыкии стал победителем на соревнованиях "Золото Кубани"

Танцевальный клуб из Калмыкии стал победителем на соревнованиях "Золото Кубани"

Свою лепту в завоевании первого места внесли юные лаганцы. Филиал клуба "Аlex Stars" открылся в Лагани пару месяцев назад, но несмотря на это юные танцоры быстро вошли в ритм и под руководством опытных педагогов освоили базовые техники быстро исполнения спортивно-бальных танцев.

Соревнования, проходящие в городе Краснодар, стали местом раскрытия новых талантов из Калмыкии. А благодаря уверенности и желанию победы юные танцоры завоевали золотые медали и вернулись домой с победой.

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