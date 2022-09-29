Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом

В этом году он проходит под лозунгом "Время для равенства". Впервые международный день, посвящённый поддержке людей с этим заболеванием, был проведён в 1988 году, став первым в сфере глобального здравоохранения.



За весь период наблюдений в республике жертвами страшного недуга стали более 50 человек. В борьбе с ВИЧ-инфекцией главный принцип – информирован, значит вооружён.



Сегодня по традиции будут проведены акции, лекции и встречи, посвященные этой проблеме. В Калмгосуниверситете студенты-активисты уже раздали листовки с рекомендациями и советами, как предостеречь себя и своих близких от заражения.