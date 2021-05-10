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7 июня, 14:03
НовостиОбразование

Свыше семисот одиннадцатиклассников сегодня сдали ЕГЭ по математике профильного уровня

Свыше семисот одиннадцатиклассников сегодня сдали ЕГЭ по математике профильного уровня

 

Базовый уровень в этом году выпал из списка обязательных предметов. Поэтому за парты сели только те, ребята, которым предстоит поступать в ВУЗы, где эта учебная дисциплина входит в основную программу: технические направления, информационные технологии, экономика, финансы и так далее.

Учащиеся Элистинского технического лицея проверяли знания на базе элистинской школы №18. Всего в столице организовано три пункта сдачи ЕГЭ. Для предметов, которые значатся в списках, в этом году нет фиксированного порога, позволяющего поступить на бюджетной основе в ВУЗы. Каждое образовательное учреждение самостоятельно рассчитывает проходные баллы, исходя из таких факторов, как: конкурс, уровень абитуриентов, наличие среди поступающих призеров олимпиад. Сами ученики в своих силах уверены и уже определились с выбором. 

Во всех пунктах проведения ЕГЭ строго соблюдены меры безопасности. В отличие от организаторов, маски и перчатки для выпускников – рекомендация, а не обязанность. Но температуру при входе в здание проверяют у всех. Результаты сегодняшнего экзамена станут известны не позднее 27 июня.

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