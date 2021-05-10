С сегодняшнего дня стартует добровольческий проект «Челлендж Три Шага»

Всероссийская акция, объединяющая подростков со всех регионов страны для помощи и поддержки сверстникам, проводится уже в течение 10 лет, с каждым разом охватывая всё новые регионы. В этом году акция пройдёт под девизом «Дети – детям. Равенство возможностей», она направлена на поддержку детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи.

Мероприятие пройдёт в 3 этапа. С сегодняшнего дня стартует этап «Найти друга» который продлится до конца недели. За это время участники должны найти друга, которому нужна помощь или поддержка, установить контакт и вместе найти решение проблемы.