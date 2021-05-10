Ребята готовятся к долгожданному отдыху в лагерях

Всего летних лагерей 115 в республике: один – на базе пансионата, 4 - стационарных и 110 – будут открыты при школах. По данным профильного Министерства, охват составляет свыше 11,5 тысяч детей. Сегодня, за сутки до приема первой смены, наводят последние штрихи. Из-за пандемии сокращены сроки потока, скорректирована программа пребывания. Большую часть времени школьники будут проводить на открытом воздухе. Это одно из требований санитарной службы. Но детям – это только в радость. Так, в Малодербетовской гимназии имени Бадмаева, по словам педагогов, почти всё готово. В этом убедилась наша съемочная группа.

Завуч Виктория Санджиева считает, что условия пребывания на территории гимназии просто идеальные. В течение ряда лет она занимает лидирующую позицию в конкурсах по благоустройству. Оборудована и спортплощадка. А тренажеры - в основном, для занятий ребят из начальных и пятых классов. Именно для этой категории учащихся здесь организуют летний отдых. Комфортные условия, связанные с безопасностью, создаются и в самом здании. Лагеря дневного пребывания распахнут свои двери еще в четырех школах района. За смену в них отдохнут более 200 детей. Практически во всех работы по подготовке завершены. 140 тысяч рублей, выделенные из бюджета района, частично освоены. По данным начальника Управления образования РМО Марты Ильджиевой, средства направлялись на аккарицидную обработку территорий, на приобретение санитайзеров, средств индивидуальной защиты. Также школы были обеспечены необходимым инвентарем, а в некоторых - произведен ремонт пищеблоков. А еще, школьникам района представится возможность отдохнуть и за пределами. 27 детей приобрели путевки в лагерь «Родничок» Кетченеровского района, а четверо – в одну из здравниц санаторного типа на Юге страны.