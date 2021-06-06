Последняя капля. Жильцы многоэтажного дома отвоевывают право на полив цветов

В засушливой полупустынной зоне нелегко вырастить цветы и деревья, для этого требуется много воды. Но, несмотря на это, жильцы дома №132 по улице Клыкова в Элисте своими силами развели у подъездов целый сад. Проблема лишь в том, что воду для полива они могут набрать один раз в неделю в течение одного часа. Почему управляющая компания ограничила доступ к живительной влаге - расскажем в выпусках «Вести Калмыкия» в 14.30 .