Юных жителей Элисты в День защиты детей ждет сюрприз

Менее, чем через сутки наступит лето. А с ним и День защиты детей. К этому празднику Калмыцкий Государственный театр кукол, который почти через 30 лет возрожден в Калмыкии, готовит юным элистинцам сюрприз. Артисты представят нового персонажа, мальчика – Бадмашку. Он непременно станет визитной карточкой коллектива. Малыш поет, танцует. С помощью игр и интерактива он будет учить родному языку маленьких жителей республики. Некоторые секреты создания первого актера театра кукол раскрыла наша съёмочная группа.

Голова, руки Бадмашки двигаются в такт музыке настолько естественно, что он действительно кажется настоящим. Художник вложила все свое мастерство, чтобы получился яркий и выразительный образ. Маленьким зрителям обязательно понравится, говорит ведущий артист Алексей Нармаев. Сам он учился на профильном факультете Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

Вместе с Алексеем Бадмашкой управляют Александр Джуджиев и Эльза Сельвина, также выпускница Санкт-Петербургской академии. Александра Джуджинова в театр привела любовь к музыке. Он и сейчас пишет стихи и исполняет песни собственного сочинения.

Бадмашка–первая кукла труппы, на которую возложена непростая задача. Главный режиссер Алексей Сарангов задумал целый проект, благодаря которому у персонажа появится настоящий друг. Но пока всех секретов здесь не раскрывают.

Оценить задумку режиссера и актерской труппы маленькие зрители смогут 1 июня. Спектакль «Бадмашка нашел друга» станет подарком к Международному дню защиты детей.