18 августа, 11:02
Свыше 1300 новорожденных были обследованы с начала года по программе расширенного неонатального скрининга
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Она направлена на раннее выявление и лечение наследственных и врожденных заболеваний. Программа тестирования стартовала с начала этого года. Исследования проводятся по 36 заболеваниям, тогда как до этого их было всего пять.
Она направлена на раннее выявление и лечение наследственных и врожденных заболеваний. Программа тестирования стартовала с начала этого года. Исследования проводятся по 36 заболеваниям, тогда как до этого их было всего пять.
Отметим, дети, у которых диагностируются редкие болезни, обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами за счет средств государственного фонда «Круг добра».