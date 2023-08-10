Свыше 1300 новорожденных были обследованы с начала года по программе расширенного неонатального скрининга

Она направлена на раннее выявление и лечение наследственных и врожденных заболеваний. Программа тестирования стартовала с начала этого года. Исследования проводятся по 36 заболеваниям, тогда как до этого их было всего пять.



Отметим, дети, у которых диагностируются редкие болезни, обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами за счет средств государственного фонда «Круг добра».