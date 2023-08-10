В Калмыкии до конца следующего года построят 9 откормочных площадок для телят

Это позволит содержать до 3 тыс. телят. Как отметил в интервью информагентству ТАСС Врио министра сельского хозяйства региона Тимур Гаваев: Фермеры республики получили гранты по программе Семейная ферма.



Общая сумма господдержки из федерального бюджета на эти цели составляет около 49 млн рублей. Как нам стало известно, сейчас в республике, работает 77 откормочных площадок.