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18 августа, 11:27
НовостиСельское хозяйство

В Калмыкии до конца следующего года построят 9 откормочных площадок для телят

В Калмыкии до конца следующего года построят 9 откормочных площадок для телят

Это позволит содержать до 3 тыс. телят. Как отметил в интервью информагентству ТАСС Врио министра сельского хозяйства региона Тимур Гаваев: Фермеры республики получили гранты по программе Семейная ферма.

Общая сумма господдержки из федерального бюджета на эти цели составляет около 49 млн рублей. Как нам стало известно, сейчас в республике, работает 77 откормочных площадок.

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