Сегодня делегация Калмыкии продолжает своё участие в буддийском форуме в Улан – Удэ

Там собрались лидеры сообщества, ученые, государственные и общественные деятели из буддийских стран и республик России. Сегодня участники форума посетят Иволгинский дацан и совершат поклонение нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Этигэлова. А в первый день форума работа велась на 8 дискуссионных площадках.



Участники обсудили принципы буддизма, народную медицину. Монахи Шаолиня провели мастер- класс. Государственные университеты Бурятии, Калмыкии, Тувы создали консорциум для изучения буддизма.