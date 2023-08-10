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18 августа, 10:42
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Сегодня делегация Калмыкии продолжает своё участие в буддийском форуме в Улан – Удэ

Сегодня делегация Калмыкии продолжает своё участие в буддийском форуме в Улан – Удэ

Там собрались лидеры сообщества, ученые, государственные и общественные деятели из буддийских стран и республик России. Сегодня участники форума посетят Иволгинский дацан и совершат поклонение нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Этигэлова. А в первый день форума работа велась на 8 дискуссионных площадках.

Участники обсудили принципы буддизма, народную медицину. Монахи Шаолиня провели мастер- класс. Государственные университеты Бурятии, Калмыкии, Тувы создали консорциум для изучения буддизма.

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